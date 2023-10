Les enquêteurs sont-ils sur une piste pour retrouver Lina? Une maison a été fouillée et mise sous scellés

Le secteur est passé au peigne fin et pourtant, toujours rien. Lina, 15 ans n'a pas donné signe de vie depuis maintenant une semaine. L'enquête se poursuit et depuis deux jours, elle semble plus ciblée. Les forces de l'ordre ont dans le viseur une voiture, plus précisément une Renault Clio foncée.

Nous vous apprenions, ce samedi, que deux véhicules ont été saisis à Plaine, la commune où habite Lina avec sa maman. Selon le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d’Alsace, "une maison d'un habitant de Plaine", déjà inspectée vendredi, a été passée au peigne fin et des scellés y ont été posés en début de soirée. Les techniciens d'investigation criminelle en combinaisons blanches ont opéré plusieurs heures. Toujours selon le journal français, ils ont quitté la maison peu après 21h, portant plusieurs mallettes noires. On ignore si des interpellations ont eu lieu. Selon nos informations, les gendarmes sont toujours devant la maison ce dimanche matin, ils y sont restés toute la nuit.