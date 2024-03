Les gardes-côtes français ont secouru 78 migrants

Les personnes ont essayé de traverser la Manche à bord de trois bateaux et ont été ramenées aux ports de Calais et de Dunkerque.

De plus en plus de migrants tentent de rejoindre la Grande-Bretagne via la Manche, souvent à bord de petits bateaux. La traversée est toutefois dangereuse, entre autres car d'imposants navires y passent. Au mois de janvier, cinq migrants ont perdu la vie en essayant de rejoindre la Grande-Bretagne en partant de la France.