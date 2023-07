Mode: le premier Saoudien à la haute couture à Paris, signe de changements

Ses créations défient certainement le code vestimentaire saoudien avec beaucoup de transparence et découpes révélant les seins et les jambes.

Des plumes et de longues traines étaient incorporées à ses looks graphiques et sculpturaux, à la ligne pure, principalement en blanc et noir.

La collection est sur "une histoire d'amour sombre. Il s'agit d'extraire la beauté du plus profond de soi et de la rendre visible", a-t-il souligné.

Ashi a tracé sa propre voie, après avoir quitté le royaume il y a 30 ans, mais sa promotion coïncide avec l'annonce par Riyad de sa propre Fashion week en octobre.