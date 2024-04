Mort de Shemseddine: deux mineurs placés en détention provisoire

Me Jacques Bourdais, qui défend un adolescent de 17 ans, n'a pas souhaité réagir à l'issue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

"Mon client accepte et comprend son placement en détention provisoire", a déclaré à l'AFP Me Arnaud Simonard, qui défend l'autre mineur, "totalement effondré, et dépassé par ce drame".

Me Simonard a aussi exprimé son "incompréhension" concernant le chef d'accusation d'assassinat "qui suppose une intention homicide et la préméditation" et qu'il estime "en décalage complet avec la réalité du dossier".

"Il s'agit à l'évidence d'une tragique affaire de coups mortels, c'est-à-dire de violences qui ont entraîné la mort mais sans intention de la donner", a précisé l'avocat.