Les temps forts de la Ducasse rituelle de Mons programmés ce dimanche

La Procession, avec plus de 1.800 participants en costumes d'époque, et la Montée du Car d'Or, lancent traditionnellement la journée du dimanche. Plus de 60 groupes représentant les diverses confréries et paroisses de Mons, 180 musiciens et 100 choristes, ainsi que deux invitées exceptionnelles, la Guilde d'Herentals et une délégation de la Procession de Maubeuge, feront vibrer les cœurs des Montois. Le grand moment rituel de la Ducasse, le Combat entre Saint-Georges et le Dragon, aura lieu sur la Grand-Place à 12h30. Cet événement rituel se répétera le dimanche 2 juin dans le cadre du "Petit Lumeçon", réservé aux enfants. La Ducasse rituelle de Mons est inscrite au Patrimoine immatériel de l'Humanité de l'UNESCO depuis le 25 novembre 2005.

La Ducasse "festive" de Mons a été lancée vendredi avec une série de concerts sur la Grand-Place. Le programme des festivités va se poursuivre jusqu'au 2 juin avec, notamment, un Festival des Fanfares de (25-28/05) sur la Grand-Place et dans les communes montoises, la 5e "Doudou Sound Party", une grande braderie de quatre jours (24, 25, 27, 28/05) dans le cœur de la ville.