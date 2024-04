Mort du petit Emile: chute accidentelle, homicide involontaire, meurtre? Des dizaines d'enquêteurs envoyés sur le terrain

Chute accidentelle, homicide involontaire, meurtre ? "On n'est pas certains de découvrir la cause ou les circonstances de la mort", a concédé la porte-parole de la gendarmerie, Marie-Laure Pezant, sur France Info, lundi matin: "On a une partie des ossements, on n'aura peut-être pas tous les éléments pour définir les circonstances du décès".