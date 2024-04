Mort d'Emile: des experts vont sur le terrain pour essayer de comprendre même s'ils ne "sont pas certains de découvrir la cause"

Parmi les experts déployés sur le terrain, des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) se sont notamment attachés à "cartographier et reconstituer en 3D une version numérique de la scène" de découverte du crâne, avec l'aide de drones, a expliqué l'un de ceux-ci, le lieutenant Aurélien S., devant la presse, lundi après-midi.

Pour faciliter ces recherches, le minuscule bourg de 25 habitants était à nouveau coupé du monde, au moins pour la semaine, sur arrêté municipal. Chute accidentelle, homicide involontaire, meurtre ? "On n'est pas certains de découvrir la cause ou les circonstances de la mort", a concédé la porte-parole de la gendarmerie,

Marie-Laure Pezant, sur France Info, lundi matin: "On a une partie des ossements, on n'aura peut-être pas tous les éléments pour définir les circonstances du décès". Seuls quelques ossements, dont le crâne de l'enfant de deux ans et demi, avaient été retrouvés par une randonneuse samedi, non loin du hameau, entre Digne-les-Bains et Gap.