"On ne s'attendait pas à ce que ça recommence aussi vite": l'eau envahit de nouveau les maisons dans le Pas-de-Calais

Des habitants du Pas-de-Calais sont contraints d'évacuer leurs maisons à nouveau inondées mercredi, deux mois après des crues historiques, alors que l'eau monte aussi dans le Finistère et le nord-est de la France.

"On ne peut plus avancer, tout est sous l'eau, c'est une catastrophe", se lamente-t-elle en faisant demi-tour dans sa rue envahie par les eaux, tandis qu'un particulier en tracteur continue à évacuer des habitants.

En novembre, "on avait surélevé les meubles mais il y avait bien 80 cm", explique la quinquagénaire. "Cette fois, ce sera beaucoup plus, c'est sûr", car le muret qui borde la rivière est fragilisé, des experts sont passés le constater il y a quelques jours seulement, mais "on ne s'attendait pas à ce que ça recommence aussi vite".

Une vingtaine de personnes ont passé la nuit dans un centre d'hébergement à Blendecques, selon la Croix-Rouge du Pas-de-Calais, qui s'organise pour pouvoir y accueillir jusqu'à 100 sinistrés. La mairie, sans électricité, accueille plusieurs dizaines de sinistrés pour le déjeuner.