Procès des viols de Mazan: au tour du mari, "chef d'orchestre" d'une décennie de viols

Parmi les personnes entendues, David et Florian Pelicot, les deux fils du couple, mais aussi Pierre P., le gendre, ou encore Joël Pelicot, le frère du principal accusé, médecin généraliste à la retraite. Le seul témoin de personnalité appelé lundi à la demande de l'accusé sera Ginette Pelicot, sa demi-soeur.

Gisèle Pelicot, 71 ans, la victime principale dans cette affaire, avait livré son émouvant témoignage jeudi, sans jamais jeter un regard vers son ex-mari, dont elle est désormais officiellement divorcée. Elle devrait revenir à la barre mercredi matin.

- "C'est impardonnable" -

Sa fille Caroline et ses deux belles filles, Céline et Aurore, ont été entendues vendredi. Les trois avaient été prises en photo nues, à leur insu, par leur père et beau-père, et des photomontages sexuels d'elles avaient ensuite été diffusés sur les réseaux sociaux.