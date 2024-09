Quatre alpinistes coréens et italiens toujours bloqués sur le Mont Blanc

Les secours français prévoient de profiter mardi d'une fenêtre météorologique favorable pour reprendre les recherches afin de retrouver quatre alpinistes coréens et italiens pris depuis trois jours dans le mauvais temps près du Mont Blanc, ont-ils indiqué lundi.

"Nous pensons qu'il y aura une fenêtre d'accalmie demain (mardi) et prévoyons de reprendre les recherches, sans aucune garantie de succès", a précisé à l'AFP le capitaine Nicolas Zickler, adjoint au commandement du PGHM.

Selon lui, "il est tout à fait possible de survivre plus de trois jours si l'on arrive à se protéger du vent et du froid". Aucun contact n'a pu être établi avec les alpinistes depuis samedi.

Samedi en fin d'après-midi, le PGHM avait été alerté pour "trois cordées en perdition non loin du sommet du Mont Blanc dans des conditions météorologiques très dégradées".

Une cordée composée de deux Coréens a pu être évacuée dimanche matin, avec le soutien d'importants moyens, à 4.100 m d'altitude, non loin du col de la Brenva.