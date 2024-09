De droite avec des ministres de gauche et du centre: le casse-tête du futur gouvernement Barnier

"Le président va présider et le gouvernement gouverner", a assuré vendredi Michel Barnier, désireux de plus "d'indépendance", y compris sur la composition du gouvernement, sûrement au centre de son déjeuner de travail lundi avec le président.

Il a poursuivi lundi ses consultations en recevant les représentants du groupe Liot qui ont fait valoir leurs priorités sur "la décentralisation, les territoires, le pouvoir d’achat, la santé et la sécurité".

Le Premier ministre en retour, selon les députés Stéphane Lenormand et Christophe Naegelen, a marqué une volonté de "changer de politique" et de "méthode", avec "plus de travail et moins de communication". Il a admis selon M. Naegelen, qu'il était à Matignon "en CDD et que la durée serait peut-être courte" s'il ne trouvait pas de majorité pour le soutenir.

- "Rupture" -

Sur les postes régaliens, qui relèvent dans l'usage du domaine "réservé" du président de la République, sa marge de manoeuvre pourrait être faible, en dépit de son profil international, puisqu'il a été deux fois commissaire européen, négociateur du Brexit et ministre des Affaires étrangères.