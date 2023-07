Protestations de policiers: Darmanin comprend "leur colère"

M. Veaux avait provoqué un tollé en affirmant qu'"avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison".

"C'est bien légitime, ils ont une fatigue, celles de gens qui ont été très mobilisés", a dit M. Darmanin au sujet des agents engagés notamment durant les émeutes urbaines.

Les policiers "ont vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on les insulte, on les villipende et se rajoutent à cette fatigue une émotion, une colère, et pour beaucoup d'entre eux (...) une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques", a lancé le ministre.