"On se sent démunis": dans le Nord-Pas-de-Calais, les habitants constatent les dégâts d'un second épisode de crues exceptionnelles en deux mois

Plus de 300 personnes ont été évacuées la nuit dernière dans le Nord-Pas-de-Calais. Revenus à Blendecques, les habitants de cette ville découvrent les dégâts dans leurs habitations. "Sur la place principale d'Arques, on a de l'eau parfois jusqu'au torse. Pourtant, le niveau est en train de diminuer", indique notre journaliste sur place, Cathline Delvaux. "Il y a une légère décrue, mais jusqu'à quand ? Les habitants en profitent pour rentrer chez eux et constater les dégâts".

La décrue a débuté dans le Pas-de-Calais, toujours classé rouge jeudi, mais de nombreuses localités ont les pieds dans l'eau, deux jours après le début d'un second épisode de crues exceptionnelles en deux mois. À Arques, ville de 10.000 habitants traversée par l'Aa, où sont arrivés jeudi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, l'eau a atteint le centre-ville. Des pompiers sont déployés avec des bateaux gonflables et un tracteur aide les habitants à traverser les rues. Nombre de commerces sont fermés et des sacs de sable sont disposés devant les habitations inondées.

C'est le cas de Sandy, gérante d'un salon de coiffure. Elle n'avait pas rouvert son salon depuis les dernières inondations de novembre. Ses murs venaient à peine de sécher, mais l'eau est réapparue : "On a découvert encore plus d'eau que la fois dernière. On a eu au moins 50 cm d'eau... C'est à nouveau reparti", indique la coiffeuse, désespérée. "On se sent vraiment démunis, de subir ça de façon rapprochée. La question qu'on se pose, c'est combien de fois nous allons devoir subir ça ?". De la pluie est encore annoncée cette après-midi. L'eau devrait encore monter de 5 cm.

Dans ce département, selon le dernier bilan de la préfecture mercredi soir, 1.300 habitations ont été touchées par la montée des eaux dans ce département et 371 personnes ont dû être évacuées depuis le début de ce nouvel épisode de crues. Ces inondations font suite à deux semaines de crues record dans le département en novembre, qui ont fait quatre blessés et des dégâts majeurs. Les sols saturés depuis réagissent rapidement aux pluies. S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines.