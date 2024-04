Gérard Depardieu placé en garde à vue pour agressions sexuelles

L'acteur, déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles dans un autre dossier, doit être entendu après les plaintes de deux femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles commises en 2021 et 2014.

Une décoratrice qui travaillait dans l'équipe du film "Les Volets Verts" réalisé par Jean Becker l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en 2021. Cette femme a déposé plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes. Les investigations ont été confiées au 3e district de la police judiciaire parisienne.



Les faits remontent à septembre 2021 et se seraient déroulés dans un hôtel particulier à Paris. D'après son récit à Mediapart, l'acteur aurait tenu de nombreux propos graveleux pendant le tournage, puis ultérieurement l'aurait "attrapée avec brutalité" et lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins".

L'autre plainte est portée par une ancienne assistante de tournage qui accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2014.

Le géant du cinéma français est par ailleurs mis en examen depuis 2020 pour viols et agressions sexuelles sur une jeune comédienne, Charlotte Arnould.