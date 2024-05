Signé Giltay: Bardella et Attal s'affrontent lors d'un grand débat autour des élections européennes, qui va gagner ce "match"?

En France, l'événement politique du jour sera le débat télévisé ce jeudi soir entre la tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, et le Premier ministre, Gabriel Attal. Ils vont s'affronter autour des élections européennes, justement. Actuellement, les sondages donnent le Rassemblement National largement en tête. C'est pourquoi Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre de s'investir dans la campagne alors qu'il n'est pas lui-même candidat.

Une préfiguration d'un futur combat présidentiel

"C'est le match entre deux jeunes premiers, Gabriel Attal, 35 ans, Jordan Bardella, 28. On peut y voir une préfiguration d'un futur combat présidentiel". D'habitude, les débats autour des européennes mettent en scène toutes les têtes de liste. Limiter l'affrontement aux deux parties en tête des sondages, ça ressemble à un deuxième tour. Alors qu'aux européennes, le scrutin se tient à la proportionnelle et qu'il n'y a pas de second tour.