Un ancien gendarme rwandais devant la justice française pour génocide

Selon l'accusation, Philippe Manier, qui conteste les faits, est aussi suspecté d'avoir ordonné l'érection de barrages routiers "destinés à contrôler et à assassiner les civils tutsi".

Philippe Hategekimana aurait, selon les plaignants, "joué un rôle important dans la perpétration du génocide des Tutsi". Il aurait "usé des pouvoirs et de la force militaire qui lui étaient conférés par son grade afin de commettre et participer en tant qu'acteur, coauteur et complice au génocide" notamment en participant "activement" à "l'organisation des exterminations à Nyanza et dans les villages alentour".

Outre le meurtre du bourgmestre de Ntyazo, l'accusation lui reproche également d'avoir participé, en donnant des ordres, voire parfois en étant directement impliqué sur le terrain, à trois massacres dont celui de la colline de Nyabubare, où quelque 300 personnes ont été tuées le 23 avril 1994 et celui, quatre jours plus tard, de la colline de Nyamure, où s'étaient réfugiés des milliers de Tutsi.