Un violent incendie fixé après avoir ravagé plusieurs centaines d'hectares dans les Pyrénées-Orientales: plus de 3.000 personnes ont dû être évacuées

Le feu est "fixé", a indiqué la préfecture à l'AFP mardi matin, à propos de cet incendie qui a touché les communes de Saint-André, Sorède et Argelès, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan.

Un violent incendie a été fixé dans la nuit après avoir parcouru plusieurs centaines d'hectares lundi soir, provoquant l'évacuation de plus de 3.000 vacanciers de différents campings des Pyrénées-Orientales, notamment à Argelès-sur-Mer.

En direct sur France Bleu Roussillon, il a ajouté que 30 maisons ont été touchées par les flammes, dont huit fortement impactées, ainsi qu'un entrepôt et un camping où "les dégâts sont très importants".

Allé à la rencontre de ces campeurs, hébergés dans une salle communale d'Argelès, le préfet Rodrigue Furcy a précisé que "le feu est fixé", mais que la zone la plus affectée reste sous "forte vigilance" et "les pompiers sont encore en lutte".

"La bonne nouvelle c'est que nous n'avons pas de victime", a ajouté le préfet, en faisant état d'une vingtaine de "pompiers légèrement blessés parce qu'ils ont inhalé des fumées" et un hospitalisé après une chute.

Selon la préfecture, "le feu s'est déclaré peu après 17H00 (lundi) et a parcouru 480 hectares dans une zone périurbaine à forte concentration touristique. La situation était particulièrement délicate en raison de la chaleur intense, de la sécheresse et de vents tourbillonnants jusqu'à 80km/h".

Au total, "plus de 650 pompiers" ont été mobilisés durant la nuit, et huit Canadair, trois Dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau déployés lundi soir jusqu'à la tombée de la nuit, selon la préfecture.