Une femme se dit séquestrée depuis 2011 par son mari en France: le procureur émet des doutes sur le témoignage de la victime

Une réalité a priori éloignée d'un "scenario effrayant": les premiers éléments de l'enquête après la découverte lundi d'une Allemande de 53 ans se disant séquestrée depuis 2011 par son mari en Moselle semblent écarter une telle hypothèse.

L'homme, également allemand âgé de 55 ans, a été interpellé lundi à 06H00 dans l'appartement du couple à Forbach par la police et placé en garde à vue pour des faits de séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie, mesure qui a été prolongée en fin d'après-midi pour 24H, a indiqué le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, lors d'une conférence de presse.