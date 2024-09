Viols de Mazan: la suite du procès suspendue à l'état de santé du principal accusé

"Il existe une grande incertitude quant à la possibilité de Dominique Pelicot de comparaître à l'audience. Une prorogation de la suspension n'est donc pas à exclure", a déclaré dimanche soir l'un des avocats des parties civiles, Me Antoine Camus.

De son côté, Me Beatrice Zavarro, avocate de ce septuagénaire accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle aux anxiolytiques pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes recrutés sur internet pendant dix ans, a indiqué dimanche n'avoir "aucune nouvelle" mais regretter "qu'il n'ait pas été pris en charge médicalement depuis mercredi dernier".

"Soit Pelicot est là et on continue. S'il n'est pas là pour un, deux ou trois jours, on prolongera la suspension", avait-il d'abord dit avant d'ajouter: "Mais s'il est durablement indisponible, c'est le renvoi de l'affaire".

Un renvoi de ce dossier, très suivi en France et à l'étranger, provoquerait de nombreuses complications: "Il faut tout refixer, un agenda, la disponibilité de la salle, du tribunal, etc. Et quid de ceux qui sont en détention ? (c'est le cas de 18 des 51 coaccusés, NDLR) Parce qu'à ce moment-là, je peux supposer qu'il y aura des demandes de mise en liberté", avait assuré Béatrice Zavarro, après l'annonce du président de la cour.

Prévu pour durer pendant quatre mois, ce procès exceptionnel, où comparaissent des hommes âgés de 26 à 74 ans pour la plupart poursuivis pour viols aggravés, avait déjà pris du retard lors des deux premières semaines d'audience.