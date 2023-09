"Vous êtes une chaîne d'extrême droite": Paul Magnette refuse de s'adresser à cette télé française… qui n'apprécie pas

Paul Magnette s'est montré inflexible. "C'est une position de principe", l'entend-on dire à un journaliste de CNEWS qui tente de l'interviewer. "Je ne vous réponds pas, vous êtes une chaîne d'extrême droite et en partie responsable de ce qu'il se passe", dit le socialiste au même journaliste. Il insiste et expose son point de vue: "Votre chaîne a été condamnée pour incitation à la haine et à la violence. Nous, ce qu’on vit ici, c’est exactement ça. Des médias comme vous diffusent des fake news et font que des gens pensent qu’il n’y a que la violence comme solution." Son interlocuteur tente de réagir, mais le Carolo reste sur ses positions et s'en va.

Sur le plateau de Pascal Praud, la réaction du Belge n'a visiblement pas beaucoup plu. "Ce monsieur est plein d’intelligence, de tolérance et de nuance. C’est un homme remarquable", a réagi le Français sur un ton ironique.