46 mètres de haut et 250.800 tonnes: voici l'Icon of the Seas, le nouveau plus grand navire de croisière du monde

Le nouveau plus grand navire de croisière du monde, l'Icon of the Seas de Royal Caribbean, largue les amarres du port de Miami (Floride) pour son voyage inaugural à destination des Caraïbes.

Pour profiter de la croisière, vous pourrez vous promener sur les 20 ponts du bateau, consommer dans l’un des 40 bars et restaurants, et profiter de la quinzaine de lieux d’animations, comme une patinoire à glace ou une salle de spectacle équipée d’une chute d’eau de 17 mètres de haut. Parmi les activités proposées : faire du shopping, jouer au mini-golf ou marcher sur une poutre au-dessus de l’océan.

Cette offre a évidemment un coût : compter au minimum 2.000 euros par personne pour une semaine de croisière. Mais, en fonction du standing de votre suite avec balcon et vue sur mer, ce chiffre peut monter à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Construit en Finlande durant 3 ans, le bateau fonctionne au gaz naturel liquéfié. Selon la compagnie, c’est le combustible fossile le plus propre. Il permet de réduire les émissions de carbone d’environ 30%. "Le Gaz naturel liquéfié est une étape et nous travaillons avec les fabricants pour développer de nouvelles technologies. Ainsi, chaque étape est un pas de plus vers l’objectif ultime de la neutralité carbone", explique Stig Eriksen, ingénieur en chef du "Icon of the Seas".