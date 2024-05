Une première depuis le début de la guerre à Gaza: notre journaliste analyse la décision des USA à propos d'Israël

Les négociations durent et se font attendre par les Palestiniens visés par les bombes et les obus israéliens. "Le point positif, c'est que tout le monde est autour de la table, y compris les Israéliens qui avaient refusé d'y être le week-end dernier", souligne Chantal Monet. Notre journaliste rappelle que le Hamas a qualifié ces négociations de 'négociations de la dernière chance'. "D'après le Hamas, il s'agit peut-être la dernière chance pour Israël de récupérer des otages vivants".

Après des semaines, si pas des mois de négociations, où en est concrètement cet accord ? Et quels termes va-t-il reprendre ? "Sur les toutes grandes lignes. Il semble y avoir un terrain d'entente, c'est-à-dire une trêve de six semaines avec un échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Un retrait partiel de l'armée israélienne et le retour des déplacés", détaille notre experte qui souligne que des points de divergence persistent, notamment sur les questions pratiques : Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ? Dans quel ordre ?