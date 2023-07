47 degrés en Arizona, 45 degrés en Espagne: certaines villes vont-elles devenir inhabitables ? La réponse d'experts

Pour ceux qui vont rester, ces villes vont devenir dangereuses pour la santé. L’activité économique sera aussi touchée. "Elles seront plus difficiles à vivre, plus dangereuses car on a déjà observé de la mortalité plus importante en été, même dans nos régions. La possibilité de travailler à l'extérieur aux heures les plus chaudes de la journée va se réduire et se réduit déjà à cause du réchauffement", déclare Philippe Marbaix, climatologue à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Selon le climatologue en chef de la Nasa, le mois de juillet est en voie de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.