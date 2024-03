8-Mars: de Kaboul à Paris, des femmes mobilisées pour leurs droits

Des femmes ont manifesté discrètement et comme elles le pouvaient, la répression des autorités talibanes à leur encontre les empêchant de sortir dans les rues. Dans plusieurs provinces, elles se sont réunies en petit nombre pour demander que les restrictions de droits les frappant, comme leur exclusion de l'enseignement secondaire et des universités soient levées.

- PAKISTAN:

Des centaines de femmes ont manifesté dans les grandes villes du pays, une mobilisation critiquée par les groupes religieux conservateurs qui lui reprochent d'importer des valeurs occidentales.

"Nous faisons face à toutes sortes de violences: physique, sexuelle, culturelle où les femmes sont échangées pour régler des différends, les mariages d'enfants, le viol, le harcèlement au travail, dans les rues", a déclaré Farzana Bari, organisatrice de la manifestation à Islamabad, où des centaines de femmes se sont réunies pour danser, chanter et écouter des discours.

- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO:

Pour cette journée habituellement festive et colorée, des milliers de Congolaises se sont vêtues de noir, en signe de deuil pour les morts des conflits dans l'est du pays.

"Nous, les femmes du Congo, refusons la guerre, le viol et le pillage de nos ressources", clamaient les calicots et banderoles brandis par les milliers d'entre elles qui ont marché dans les rues de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, une des provinces de l'Est meurtries par des décennies de violences armées.

- AFRIQUE DU SUD:

Près de 200 femmes et militantes ont marché à l'appel du Conseil juif sud-africain sous la bannière "Me Too sauf pour les Juifs", pour dénoncer des viols et exactions commis par le Hamas sur des otages israéliens à Gaza.

"Nous sommes profondément attristées par les horreurs et les atrocités commises par les terroristes du Hamas", a fustigé une des organisatrices, Gabriella Farber Cohen, dénonçant le silence du président Cyril Ramaphosa.

- RUSSIE:

Célébration guerrière à Moscou et dans les régions ukrainiennes occupées, où des membres des forces armées ont distribué des fleurs aux passantes.

Le président Vladimir Poutine a salué les femmes participant à l'offensive en Ukraine. Dans son discours, il a déclaré qu'il rendait un hommage particulier à celles "qui accomplissent des missions de combat".

Selon le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, plus de 300.000 femmes "servent et travaillent dans les forces armées" russes.

Ces dernières semaines, des épouses de soldats mobilisés avaient organisé des manifestations devant le Kremlin pour demander que leurs maris soient ramenés du front.

- TURQUIE:

Des centaines de femmes se sont rassemblées en fin de journée dans une rue menant à la place Taksim d'Istanbul, qui comme les années précédentes était interdite d'accès.

Une marche était prévue dans la capitale, Ankara, sur une artère où les manifestations sont interdites depuis plusieurs années.

- IRAN:

La violente répression en Iran des manifestations pour l'essentiel pacifiques et "la discrimination institutionnalisée" envers les femmes et les filles a mené à "des crimes contre l'humanité", affirme vendredi un rapports d'experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Bon nombre des violations graves des droits humains documentés dans le rapport "constituent des crimes contre l'humanité, en particulier des meurtres, des emprisonnements, des actes de torture, des viols et d'autres formes de violence sexuelle, des persécutions, des disparitions forcées et d'autres actes inhumains", soulignent ces experts mandatés après les manifestations qui avaient secoué l'Iran à partir de septembre 2022, en réponse à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour ne pas voir porté correctement le hijab.

- FRANCE:

"Mon corps, mes choix, mes droits": des milliers de personnes, en grande partie des femmes, ont défilé à Paris et dans plusieurs villes de France, des manifestations festives mais émaillées à Paris de bousculades entre pro-Palestiniens et militants pro-Israël.

"IVG, PMA, c'est mon corps, c'est mon choix", ont notamment scandé des manifestantes qui se sont retrouvées à Paris, peu après la cérémonie inscrivant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, organisée place Vendôme en présence du président Emmanuel Macron et de nombreuses figures du féminisme.

- ITALIE:

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues à Rome et à Milan pour des manifestations appelant notamment à faire cesser la violence contre les femmes, après plusieurs cas de féminicides au grand retentissement.

- ESPAGNE:

Des milliers de femmes ont défilé en Espagne pour revendiquer leurs droits, bien que le mouvement féministe ait été une fois de plus divisé dans certaines villes.

Scandant des slogans tels que "A bas le patriarcat!", une marée mauve a défilé à Madrid, portant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Les féministes sont partout", en référence au slogan popularisé par les joueurs de l'équipe nationale espagnole après le baiser forcé de l'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, à la joueuse Jenni Hermoso.

- IRLANDE:

Les Irlandais ont voté lors d'un référendum destiné à moderniser les références aux femmes et à la famille dans leur Constitution, rédigée en 1937 quand l'Eglise catholique régnait dans le pays sur la vie publique et privée.

La première question concerne la définition de la famille, et propose de l'élargir au-delà de celle fondée sur le mariage, pour inclure les "relations durables".

La seconde question propose d'effacer une référence jugée dépassée sur le rôle des femmes dans le foyer.

- CHILI:

Une foule de quelque 15.000 femmes arborant du violet ou du vert a défilé sur l'Alameda, la grande avenue de la capitale chilienne Santiago, lors d'une manifestation animée de slogans féministes tels que "Et il tombera, le patriarcat tombera".

- MEXIQUE:

Les rues du centre historique de Mexico ont été envahies par une marée violette pour protester contre les violences sexistes dans le pays où, selon l'ONU, 9 à 10 femmes sont assassinées quotidiennement.

"Ils les ont enlevées vivantes, nous les voulons vivantes", a scandé un groupe de femmes ayant perdu des filles, des sœurs ou cousines.

Des milliers de policières étaient déployées dans la capitale.

