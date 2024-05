Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage israélien... mais annonce son décès quelques heures plus tard

La branche armée du Hamas a annoncé samedi sur Telegram le décès d'un otage israélien, retenu à Gaza depuis l'attaque du groupe islamiste le 7 octobre, et dont elle avait diffusé quelques heures auparavant des images de lui vivant. Sollicitée, l'armée israélienne n'a pas souhaité commenter l'information dans l'immédiat.

Les brigades Ezzedine al-Qassam ont affirmé dans une vidéo qu'il était décédé samedi, et ont imputé sa mort à des "blessures subies après que des avions de chasse sionistes (israéliens) ont pris pour cible le lieu où il était détenu il y a plus d'un mois". Peu auparavant le groupe armé avait diffusé une première vidéo.

Ces images d'une dizaine de secondes, et dont la date d'enregistrement n'est pas précisée, montrent l'otage, un oeil tuméfié et l'air hagard, qui articule son nom, son âge. Il se tient debout devant un mur en carrelage blanc, dans un endroit qui paraît sombre.

Le message de la branche armée du Hamas, qu'Israël considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l'Union européenne, est accompagné des hashtags écrits en arabe et en hébreu: "Le temps presse" et "votre gouvernement ment".