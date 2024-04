Accès des enfants à l'aide humanitaire: les violations continuent à augmenter

Et "les données collectées pour le prochain rapport 2024 montrent que nous sommes sur la voie d'observer une augmentation choquante de ces incidents de refus d'aide humanitaire dans le monde", a-t-elle ajouté, déplorant le "mépris flagrant du droit humanitaire".

Ces cas de refus d'accès humanitaires pour les enfants sont liés notamment "aux restrictions des activités et mouvements humanitaires; à l'interférence dans les opérations humanitaires et à la discrimination envers les bénéficiaires de l'aide; aux attaques directes et indiscriminées contre les infrastructures civiles" ou encore aux travailleurs humanitaires tués, a-t-elle précisé.

Elle n'a pas précisé quels pays seraient le plus montrés du doigt en la matière dans le rapport 2024, attendu en juin.