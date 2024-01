Accusations de crimes sexuels contre le Hamas : une représentante de l'ONU en Israël

Des accusations de viols, violences sexuelles, mutilations génitales, pédophilie et nécrophilie ont émergé ces dernières semaines à l'encontre des commandos du mouvement islamiste palestinien, lors de l'attaque sur le sud d'Israël le 7 octobre.

Ces accusations, niées par le Hamas, sont appuyées par des témoignages de plus en plus nombreux, relayés notamment par une enquête approfondie du New York Times fin décembre.