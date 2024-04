Vladimir Poutine "n'aurait pas directement ordonné la mort de Navalny", selon des sources des services de renseignement américains

Les circonstances troubles de sa mort, survenues dans un contexte de détention extrêmement sévère, ont alimenté les suspicions. Les autorités russes ont affirmé qu'il était décédé de causes naturelles, tandis que les proches de Navalny ont accusé les autorités de meurtre. Cette affaire a suscité des réactions internationales, plusieurs pays européens et les États-Unis pointant du doigt la responsabilité de Vladimir Poutine, bien que le Kremlin ait toujours nié toute implication.

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, qui cite des sources des services de renseignement américains, Vladimir Poutine n'aurait pas directement ordonné la mort d'Alexeï Navalny en février. Cette conclusion, issue d'une analyse des renseignements internes de la CIA et de la NSA, repose sur une série de rapports, y compris des renseignements classifiés, ainsi que sur une analyse des faits publics, tels que le timing de la mort de Navalny par rapport à la réélection de Poutine.

Cependant, le journal souligne que cela ne décharge pas le dirigeant russe de toute responsabilité dans cette affaire, épaississant ainsi le mystère autour du décès du dissident dans la prison de l’Arctique.

Cette analyse, selon le Wall Street Journal, est largement acceptée au sein de la communauté des renseignements et partagée par plusieurs agences, dont la CIA, l’Office of the Director of National Intelligence et l’unité de renseignement du département d’État. Pourtant, les proches de Navalny rejettent cette hypothèse, la qualifiant de "naïve". Ils affirment que ceux qui suggèrent que Poutine n'était pas au courant ne comprennent pas la réalité de la Russie contemporaine.