Activité ralentie, automatisation, UPS va supprimer 12.000 emplois

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS va supprimer 12.000 emplois, a annoncé mardi sa directrice générale, Carol Tomé, une décision liée au ralentissement de son activité, mais aussi au recours accéléré à l'automatisation.

Il va permettre des économies d'un milliard de dollars en 2024, a précisé Mme Tomé lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

"En 2023, la conjoncture économique et les conditions externes (au groupe) ont eu pour effet de moindres volumes et une baisse de chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars sur un an", a expliqué UPS dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Par conséquent, UPS a annoncé aujourd'hui un plan d'ajustement de ses effectifs qui va entraîner la suppression d'environ 12.000 postes dans le monde durant les prochains mois", a poursuivi l'entreprise.