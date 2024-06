Afrique du Sud: l'ANC travaille à former une coalition

L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis trente ans, qui a perdu sa majorité au Parlement cette semaine, a confirmé dimanche son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition.

"L'ANC s'engage à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple, qui est stable et capable de gouverner efficacement", a déclaré Fikile Mbalula, son secrétaire général, précisant que le parti mènerait des discussions en interne et avec d'autres partis "ces prochains jours".