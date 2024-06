"On oublie tous les risques": se rendre à La Mecque est-il important pour les musulmans au point d'y risquer sa vie?

On vous en parlait plus tôt dans la journée, les fortes chaleurs en Arabie Saoudite ont provoqué la mort de plus de 900 pèlerins pendant le hajj, le grand pèlerinage musulman. Mustapha Chairi, directeur général du collectif contre l'islamophobie, était l'invité du Bel RTL soir ce mercredi. Au micro de Peggy Simono, il explique que malgré le risque, cet événement est tellement important pour les croyants que la chaleur ne constitue pas un frein.

Le hajj est un des cinq piliers de l'islam et donc chaque musulman est tenu de le faire au moins une fois dans sa vie.

Oui, il est tenu de le faire une fois dans sa vie, pour autant qu'il ait les conditions financières, physiques pour y aller. Ça, c'est très important. Et malheureusement, comme il faut épargner énormément, être psychologiquement prêt pour y aller, en général, on se prépare pendant des années, on économise pendant des années. Donc on y va plutôt au-delà des 60-70 ans pour pas mal de pays en tout cas.

Ça pourrait être une des explications du grand nombre de victimes dues à la chaleur à La Mecque?

Ce que vous soulevez comme question, c'est une statistique annuelle malheureusement (…) Maintenant, il faut se préparer à absorber cette vague de chaleur quand on est là-bas. Moi, j'y suis allé en 1990 pendant un mois et on a eu entre 50 et 58 degrés pendant la journée et ce pendant 30 jours.