Après les Philippines, Taïwan se prépare à l'arrivée du "plus puissant" typhon en huit ans

Sam Yeh

Taïwan a fermé mercredi les écoles, suspendu les activités de la Bourse et évacué des milliers de personnes à risque à l'approche du typhon Gaemi, qui devrait être "le plus puissant" à frapper cette île en huit ans et où ses vents violents et ses pluies torrentielles ont déjà fait un mort.

Accompagné de bourrasques de 190 kilomètres/heure, Gaemi devait initialement toucher terre dans le nord-est, une zone comprenant la capitale Taipei, vers 22 heure locale (14H00 GMT) avant de frapper la Chine jeudi. Il affecte déjà le Japon et les Philippines, où une personne a péri.