USA: sanctions contre des entités chinoises impliquées dans des programmes nord-coréens

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une série de sanctions visant une demi-douzaine de personnes ainsi que cinq entreprises chinoises, accusées par Washington de soutenir les programmes de missile balistique et spatial nord-coréens.

Selon un communiqué du département du Trésor, les personnes et entreprises visées sont accusées d'avoir aidé Pyongyang à se fournir en composants nécessaires aux deux programmes, ce qui serait "une violation flagrante" des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

"La poursuite du développement et de la production de missiles balistiques par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) -en violation des sanctions de l'ONU - est à la fois irresponsable et facteur de déstabilisation tant pour la région que pour la communauté internationale", a estimé le sous-secrétaire américain au Trésor, en charge du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué.