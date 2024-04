Attaque de l'Iran contre Israël: le chef de l'armée israélienne promet une "risposte"

Prenant la parole peu après sur cette base, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari a affirmé: "nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël, et nous le ferons à l'occasion et au moment que nous choisirons". L'Iran a tiré des centaines de missiles et drones dans la nuit de samedi à dimanche sur Israël, en représailles à une attaque meurtrière contre son consulat à Damas attribuée à Israël.

La quasi-totalité de ces missiles et drones ont été interceptés par la défense antiaérienne israélienne avec l'aide des Etats-Unis et d'autres pays alliés dont la France et le Royaume-Uni mais aussi la Jordanie et l'Arabie saoudite. L'opération, baptisée "Bouclier de fer", a été menée en "coalition", affirme Israël.

Les mêmes pays, Etats-Unis en tête, s'inquiètent désormais du risque d'embrasement régional en cas de réplique israélienne directe, sur le sol iranien, à laquelle Washington a fait savoir qu'il ne participerait pas.