L'objectif de l'Iran a-t-il été atteint en attaquant Israël? "Militairement, le coup est quand même bridé"

L'attaque de l'Iran contre Israël, dans la nuit du samedi au dimanche, n'a finalement fait que des "dégâts mineurs". Les 300 drones lancés ont presque tous été interceptés. L'Iran s'est-il volontairement limité cette nuit-là ? C'est ce que suggèrent Chantal Monet et Didier Leroy, chercheur à l'École Royale Militaire et à l'ULB.

Au-delà du chiffre de 300 drones et missiles, au-delà des images spectaculaires de ce week-end, cette attaque n'était-elle pas, finalement, diplomatiquement correcte ? Chantal Monet : "Disons qu'elle était calibrée. Parce que l'Iran a lancé 110 missiles, il en a environ 3000, donc il aurait pu taper plus fort. Son relais au Liban, le Hezbollah, en a des dizaines de milliers, et a lancé deux salves de roquettes. L'Iran a lancé ses drones, du Shahed, du bas de gamme. Ça vole à plus ou moins 200 km/h. Il faut huit heures pour arriver, donc ça donne le temps de les voir venir et de les abattre.

D'autant que les Iraniens avaient prévenu les Américains et d'autres acteurs dans la région trois jours à l'avance, presque en leur donnant le plan d'action. Donc, on voit que l'Iran a voulu frapper et devait frapper. C'est un grand coup symbolique, historique. Mais militairement, le coup est quand même plus bridé, sans doute pour éviter ce scénario de la guerre totale". À lire aussi L'Iran indique à l'ONU n'avoir "pas eu d'autres choix" que d'attaquer Israël mais affirme ne pas vouloir d'escalade À lire aussi "Nous l'avions annoncé à la Maison Blanche": l'Iran affirme avoir prévenu les Etats-Unis de leur opération "limitée" contre Israël L'Iran espérait quand même faire plus de dégâts que ça. Il n'y en a quasiment pas eu, en fait.

Didier Leroy: "Oui, c'est certain. La manière dont cette attaque a été composée, pensée, construite, suggère quand même que l'Iran espérait faire plus de dégâts et certainement sur la base aérienne qui se trouve dans le désert du Negev et qui était la cible principale d'où les avions du 1er avril avaient décollé. Ici, vu le taux important d'interception des projectiles, ce n'est pas une prouesse qui est récupérable en victoire diplomatique, politique, malgré les grandes déclarations des Gardiens de la révolution". À lire aussi Doit-on craindre pour l'équilibre mondial après l'attaque de l'Iran? "Le rapport de force est totalement du côté d'Israël" Les missiles et drones ont quasiment tous été interceptés. Ça reste une prouesse technologique. Comment ça se réalise dans les faits, ce genre d'opération, pour intercepter 300 missiles et drones quasiment en même temps ?