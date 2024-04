Attaque de l'Iran contre Israël: "Nous ferons payer le prix à l'Iran au moment qui nous conviendra", déclare un ministre israélien

"Face à la réaction de l'Iran, nous construirons une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran d'une manière et au moment qui nous conviennent", a déclaré Gantz dans un communiqué cité dans les médias israéliens. Gantz est membre du cabinet de guerre israélien restreint, qui délibérera dimanche après-midi sur une éventuelle réponse à l’attaque iranienne visible avec des drones et des missiles. Selon Gantz, l’attaque iranienne a prouvé que le monde soutient Israël. "Israël contre l'Iran, le monde contre l'Iran. Tel est le résultat. C'est une quête stratégique que nous devons utiliser comme levier pour la sécurité d'Israël", a déclaré le ministre, qui a souligné à plusieurs reprises l'importance de la coopération et des alliances internationales dans son communiqué. peint.

"Plus tôt dans la journée, l'Iran et ses relais opérant depuis le Yémen, la Syrie et l'Irak ont lancé une attaque aérienne sans précédent contre des installations militaires en Israël. Je condamne ces attaques avec la plus grande fermeté", a déclaré le président américain.

La Belgique condamne fermement l'attaque de l'Iran contre #Israël . Il s'agit d'une escalade majeure et d'un danger pour la stabilité régionale. Cette attaque met en danger la population et nous éloigne encore plus de la paix.

"L'opération Promesse honnête a été menée avec succès entre hier soir et ce matin, et a atteint tous ses objectifs", a déclaré à la télévision le général Mohammad Bagheri, en précisant qu'aucun centre urbain ou économique n'avait été visé par les drones et missiles iraniens.

Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G7 se réunissent en urgence en vidéo-conférence pour discuter de la récente attaque iranienne contre Israël. Cette attaque a vu l'Iran lancer plus de 200 drones et missiles contre Israël en réponse à une frappe contre son consulat à Damas.

Iran is a known state sponsor of terrorism. Its direct attack on Israel is a dangerous escalation of violence in the Middle East. I condemn this large-scale attack on Israel and urge all parties to show restraint. An immediate ceasefire is long overdue.

Les forces armées jordaniennes "feront face... à toute menace ou violation mettant en danger la sécurité et la sûreté du pays, de ses citoyens, de son espace aérien et de son territoire, d'où qu'elle provienne et avec tous les moyens disponibles", a prévenu le gouvernement. Le communiqué précise que les forces armées avaient "intercepté et neutralisé des engins ayant pénétré dans notre espace aérien la nuit dernière", et que des débris sont tombés "dans plusieurs endroits" sans faire de blessés.

"Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue", a écrit le président de la République.

"Les actions de l'Iran menacent l'ensemble de la région et du monde, tout comme les actions de la Russie menacent d'un conflit plus vaste, et la collaboration évidente entre les deux régimes pour répandre la terreur doit faire l'objet d'une réponse résolue et unie de la part du monde", a-t-il écrit, appelant à tout faire pour éviter une "escalade" au Moyen-Orient.

Il a ensuite "condamné ces attaques avec la plus grande fermeté", les qualifiant d'"éhontées" et réaffirmant son soutien "inébranlable" à Israël. Les forces américaines ont contribué à abattre "presque tous" les projectiles iraniens, a-t-il dit dans un communiqué.

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.



My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w — President Biden (@POTUS) April 14, 2024

- Le chef de l'ONU condamne "la grave escalade"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné samedi "la grave escalade" que représente l'attaque de l'Iran contre Israël, et appelé à "une cessation immédiate de ces hostilités".

Il a affirmé être "profondément alarmé par le danger très réel d'une escalade dévastatrice à l'échelle de la région", disant "exhorter toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur plusieurs fronts au Moyen-Orient".

I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran.



I call for an immediate cessation of these hostilities.



Neither the region nor the world can afford another war. https://t.co/Kmbt3zWMw7 — António Guterres (@antonioguterres) April 14, 2024

- Riyad appelle toutes les parties à la "retenue"

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a appelé "toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à épargner à la région et à ses habitants les dangers de la guerre", selon un communiqué.

Tout en faisant part de sa "profonde inquiétude" face à "l'escalade militaire" dans la région, il a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à "assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales".

- Le Caire met en garde contre un "risque d'expansion" du conflit

L'Egypte a affirmé par la voix de son ministère des Affaires étrangères "appeler à une retenue maximale" et "être en contact direct avec toutes les parties au conflit pour essayer de contenir la situation", en mettant en garde contre le "risque d'expansion régionale du conflit".

- Pékin exprime sa "profonde préoccupation", appelle au "calme"

"La Chine exprime sa profonde préoccupation concernant l'aggravation actuelle (de la situation) et appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade" des tensions, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

- Londres condamne une attaque "dangereuse"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a condamné "dans les termes les plus vifs l'attaque dangereuse du régime iranien contre Israël" assurant que le Royaume-Uni "continuerait à défendre la sécurité d'Israël" en annonçant l'envoi d'avions de combat supplémentaires au Proche-Orient.

"Aux côtés de nos alliés, nous travaillons en urgence à stabiliser la situation et empêcher une escalade. Personne ne veut voir de nouveau bain de sang", a dit M. Sunak dans un communiqué, estimant que "ces frappes risquent d'enflammer les tensions et de déstabiliser la région".

- L'UE "condamne fermement" une attaque "inacceptable"

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné "fermement" l'attaque "inacceptable" lancée samedi soir par l'Iran contre Israël. "Elle constitue une escalade sans précédent et une menace grave à la sécurité régionale", a ajouté le responsable sur X.

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.



This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 13, 2024

- Paris condamne une attaque qui "franchit un nouveau palier"

Paris a condamné l'attaque menée contre Israël par l'Iran qui "franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation", a réagi samedi sur X le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné.

"En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire", a-t-il écrit, ajoutant que "la France réaffirme son attachement à la sécurité d'Israël et l'assure de sa solidarité".

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque déclenchée par l’Iran contre Israël.



En décidant d’une telle action sans précédent, l’Iran franchit un nouveau pallier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d’une escalade militaire.



1/2 — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 13, 2024

- Berlin prévient du risque de "chaos"

L'Allemagne a prévenu dimanche que l'attaque de l'Iran contre Israël pourrait "plonger toute la région dans le chaos".

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque en cours, qui pourrait plonger toute la région dans le chaos", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur X, exhortant l'"Iran et ses mandataires à cesser immédiatement" et ajoutant que Berlin se tient "fermement aux côtés d'Israël".

Iran hat Drohnen & Raketen auf Israel abgeschossen. Wir verurteilen den laufenden Angriff, der eine ganze Region ins Chaos stürzen kann, aufs Allerschärfste. Iran & seine Proxies müssen diesen sofort einstellen. Israel gilt in diesen Stunden unsere ganze Solidarität. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 13, 2024

- Rome exprime "sa préoccupation"

L'Italie suit "avec attention et préoccupation" la situation après le lancement de drones iraniens contre Israël, a annoncé samedi soir le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur X.

Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, il Governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 13, 2024

- Ottawa voit "un mépris du régime iranien pour la paix"

"Le Canada condamne sans équivoque" ces attaques aériennes, a déclaré dans un communiqué le Premier ministre Justin Trudeau, déclarant être "solidaire d'Israël".

Elles "démontrent une fois de plus le mépris du régime iranien pour la paix et la stabilité dans la région", estime-t-il.

- Caracas dénonce "l'irrationalité du régime israélien"

"En raison du génocide en Palestine et de l'irrationalité du régime israélien, ainsi que de l'inaction du système des Nations unies, la situation d'instabilité dans la région s'est considérablement aggravée au cours des dernières semaines", a affirmé le ministre des Affaires étrangères vénézuélien Yvan Gil.

Selon lui, "la paix ne sera garantie que lorsque la justice et le droit international seront rétablis, en particulier en ce qui concerne le peuple palestinien et l'Etat de Palestine".

- Buenos Aires solidaire avec Israël

Le président argentin Javier Milei a exprimé "sa solidarité et son engagement indéfectible envers l'Etat d'Israël face aux attaques lancées par la République islamique d'Iran", dans un communiqué.

- Mexico "profondément préoccupé"

Le gouvernement mexicain a déclaré sur X être "profondément préoccupé" par cette attaque et par "le coût que cette action pourrait avoir en termes de milliers de vies humaines".

- Santiago "inquiet" de cette "grave escalade"

Le ministre des Affaires étrangères du Chili, Alberto van Klaveren a fait part sur X de son "inquiétude face à la grave escalade des tensions au Moyen-Orient et aux attaques iraniennes contre Israël".