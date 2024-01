Au centième jour d'absence, Israël se mobilise pour ses otages à Gaza

Pour cent jours de détention, et autant d'angoisse, les Israéliens ont exprimé dimanche leur solidarité avec les otages retenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza par le Hamas et ses alliés, et réclamé leur retour.

Toute la journée, dans le froid et sous la pluie, une série d'évènements a été organisée à Tel-Aviv où la veille, plusieurs milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées.