Au Kenya, la mobilisation s'amplifie contre les violences faites aux femmes

Décapitée et démembrée : au Kenya, le meurtre sordide en janvier de Rita Waeni, étudiante de 20 ans, a été un électrochoc dans ce pays d'Afrique de l'Est, où les féminicides et les violences sexistes et sexuelles sont souvent tus.

"Arrêtez de nous tuer", ont scandé le 27 janvier des milliers de personnes, majoritairement des femmes, lors d'une "Marche contre les féminicides" à Nairobi, la capitale.