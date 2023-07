Au moins 17 morts dans un accident de bus au Bangladesh

Le bus transportant près de 50 passagers est sorti de la route et a atterri dans un étang près du district de Jhalakhati, à plus de 130 kilomètres au sud-ouest de la capitale Dacca. Douze personnes sont décédées sur place et cinq autres après leur transport à l'hôpital.

L'accident a été causé par la crevaison d'un pneu qui a causé la perte de contrôle du véhicule.