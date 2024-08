Au moins 18 morts dans des frappes israéliennes sur des écoles de Gaza, selon le Hamas

Mardi, le Hamas a défié Israël en portant à sa tête Yahya Sinouar, accusé par les autorités israéliennes d'être d'un des cerveaux de l'attaque lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Depuis cette date, toutes les tentatives de médiation ont échoué et la guerre, qui a fait selon le Hamas près de 40.000 morts dans le petit territoire palestinien assiégé, a ravivé les tensions au Moyen-Orient, entre d'une part l'Iran et les groupes armés qu'il soutient, et Israël de l'autre.

"L'occupation israélienne a tué plus de 18 citoyens dans des frappes sur deux écoles", a déclaré jeudi un porte-parole de la Défense civile, Mohammad al-Moughayyir, en référence aux écoles Al-Zahra et Abdel Fattah Hamoud de Gaza-ville qui servaient de refuge à des déplacés.