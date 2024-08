Chypre prête à participer aux évacuations massives du Moyen-Orient

Chypre a déclaré jeudi qu'elle se tenait prête à aider à l'évacuation des civils étrangers du Liban, en cas d'escalade dans le conflit qui potentiellement se préparerait entre Israël et le Hezbollah. "Nous sommes prêts à apporter notre aide si nécessaire", a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Giannis Antoniou, à l'agence de presse allemande dpa.

Chypre, l'État membre de l'UE le plus proche du Moyen-Orient, a servi à plusieurs reprises de plaque tournante pour les opérations d'aide et d'évacuation lors de crises dans la région.

Le temps de vol entre le Liban et Chypre est d'environ 35 minutes.

Les ferries pourraient également être utilisés pour transporter les personnes souhaitant quitter le pays vers les ports chypriotes de Limassol ou de Larnaca. Des personnes ont été mises en sécurité sur ces itinéraires à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Le plan d'évacuation, connu sous le nom d'opération Hestia, prévoit que des avions des États membres de l'UE et de pays tiers viennent chercher leurs ressortissants et les membres de leur famille au Liban ou en Israël et les amènent à Larnaca ou à Paphos.

Le plan détaille également les lieux où les personnes évacuées seraient hébergées temporairement jusqu'à ce qu'elles puissent s'envoler vers leur pays d'origine.