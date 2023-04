Au moins 8 morts dans des tornades et de violentes tempêtes aux Etats-Unis

Au moins huit personnes ont été tuées par des tornades et des tempêtes violentes qui ont frappé vendredi les Etats de l'Arkansas, de l'Indiana et de l'Illinois, des vents violents et des orages se déplaçant désormais vers le nord-est du pays.

Dans l'Arkansas, une tornade dévastatrice a fait au moins quatre morts et près d'une trentaine de blessés, a indiqué à l'AFP le service de gestion des catastrophes de cet Etat rural du sud des Etats-Unis.