Au procès de Donald Trump, l'ex-star du X Stormy Daniels raconte en détails sa rencontre avec l'ancien président

L'ancienne star de films X Stormy Daniels, personnage central du procès aux lourds enjeux politiques de Donald Trump à New York, a livré mardi un témoignage cru et détaillé sur la relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue en 2006 avec l'ex-président des Etats-Unis, un épisode au coeur du dossier.

L'actrice de 45 ans, de son vrai nom Stephanie Clifford, est entrée en milieu de matinée dans la salle d'audience bondée du tribunal de Manhattan et s'est assise à la place du témoin, à la gauche des jurés et en face de Donald Trump.

Il s'est déroulé dans une ambiance tendue, et la défense a demandé, en vain, l'annulation entière du procès, au motif que le récit sortait du cadre de l'affaire et s'est avéré "extrêmement préjudiciable" pour le candidat des républicains à la Maison Blanche.



Après "une très brève rencontre", un membre de la sécurité "(m'a) dit 'M. Trump voudrait savoir si vous souhaitez dîner avec lui'", a-t-elle raconté, devant des jurés visiblement absorbés, pendant que l'intéressé restait impassible.

En tailleur pantalon noir, un épais trait d'eye-liner sur les yeux, Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, s'est ensuite souvenue de la suite d'hôtel "qui faisait trois fois la taille de mon appartement". Elle parle d'une conversation plutôt badine, durant laquelle Donald Trump s'intéresse à elle. "Avec mon épouse Melania, nous ne dormons pas dans la même chambre", lui confie-t-il, selon son témoignage.



Le milliardaire lui aurait fait miroiter une apparition dans sa célèbre émission de téléréalité, "The Apprentice". Puis, répondant aux questions de la procureure Susan Hoffinger, Stormy Daniels raconte ce moment où, sortant de la salle de bains, elle a, selon son récit, trouvé Donald Trump dévêtu sur le lit. "J'ai senti le sang quitter mes mains, et les pieds comme quand on se lève trop vite", s'est-elle souvenue. Si elle ne s'est pas sentie menacée, elle assure que l'intention de l'homme d'affaires "était assez claire" et que le "rapport de force était déséquilibré".