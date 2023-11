Auteurs des attaques terroristes du 7 octobre, des membres du Hamas témoignent: "Tuer les hommes et kidnapper les femmes et enfants"

Amar est un terroriste du Hamas. Le 7 octobre, il est capturé par les soldats israéliens alors qu’il attaquait un kibboutz. Interrogé par les services de renseignements, il raconte.

"On mangeait des dattes et on buvait de l’eau. On a alors entendu des enfants. De jeunes enfants qui pleuraient. J’ai tiré sur la porte, Ahmad aussi. Jusqu’à ce qu’on n’entende plus de bruit. Jusqu'à ce qu'ils étaient morts", explique-t-il.

"Les ordres concernant les civils étaient de tuer les hommes et kidnapper les femmes, les vieux et les enfants", explique un autre terroriste. Des atrocités dont témoigne cette secouriste. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle arrive à en parler tant les images la hantent.

"Il y avait une petite fille de 8-9 ans. Ils lui ont coupé le bras. Complètement. Elle respirait toujours, elle tremblait. Je lui ai fait un garrot, mais c’était son dernier soupir. Elle était là, seule, sans personne à ses côtés. Elle était effrayée", témoigne Linor Attias, secouriste. "Quel diable, quel démon peut concevoir ce genre d’opération ?"