Aux Pays-Bas, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir est un jour historique pour les uns, la fin d'une crise pour les autres

C'est une première aux Pays-Bas. L'extrême droite arrive au pouvoir. Le parti de Geert Wilders, parti de la Nouvelle Coalition, qui a trouvé un accord de majorité hier soir, six mois après les élections, avec la droite plus deux autres partis plus petits.

Samuel Ledoux est aux Pays-Bas, ce midi pour RTL Info. Il rapporte que certains habitants considèrent cette formation de gouvernement comme un jour historique pour le pays, tandis que d'autres se disent satisfaits de la fin de la crise politique, à l'instar de ceux qui déclarent : "Nous voulons et avons besoin de changements".