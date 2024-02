Aux États-Unis, une faculté de médecine va pouvoir offrir le cursus à tous ses étudiants après un don d'un milliard de dollars

L'Albert Einstein College of Medicine de New York a annoncé lundi que le don du Dr Ruth Gottesman, qui a rejoint l'école de médecine en 1968 et qui est aujourd'hui présidente du conseil d'administration d'Einstein, allait transformer l'école. "Ce don historique, le plus important fait à une école de médecine dans le pays, garantira qu'aucun étudiant d'Einstein n'aura plus à payer de frais de scolarité".

L'Albert Einstein College of Medicine de New York, la faculté de médecine de l'université de Yeshiva, situé dans le Bronx à New-York, va pouvoir financer les frais de scolarité de tous ses étudiants. Un don d'un milliard de dollars a été fait par une ancienne professeure de l'école, située dans l'arrondissement le moins performant de New York en matière de santé.

Lors de l'annonce, certains étudiants ont sauté de joie, d'autres ont fondu en larmes, de joie, le tout, suivi d'une standing ovation de la part de toutes les personnes présentes dans la salle.

L'école rembourse à tous les étudiants actuels les frais de scolarité de leur dernier semestre. Tous les nouveaux étudiants bénéficieront désormais de la gratuité des frais de scolarité. Madame Gottesman fait ce don à partir de la fortune laissée par son défunt mari, David "Sandy" Gottesman. Le financier de Wall Street, investisseur de la première heure dans Berkshire Hathaway, est décédé en septembre 2022. "Je suis très reconnaissante à mon défunt mari, Sandy, de m'avoir confié ces fonds, et je me sens bénie d'avoir le grand privilège de faire ce don à une cause aussi noble", a-t-elle déclaré, ajoutant que plus de 100 étudiants s'inscrivent à l'université chaque année.

Là-bas, les frais de scolarité s'élèvent à environ 60 000 dollars par an. Cela signifie que jusqu'à présent, de nombreux étudiants ont terminé leurs études avec une dette de plus de 200 000 dollars. "Ce don transformateur a pour but d'attirer un groupe d'individus talentueux et diversifiés qui n'auraient peut-être pas les moyens de poursuivre des études de médecine. Il permettra à des générations de leaders de la santé de repousser les limites de la recherche et des soins, sans avoir à supporter le fardeau d'un endettement écrasant", a déclaré l'école.