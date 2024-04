Une association marseillaise refuse catégoriquement de porter la flamme olympique: "On n'a rien contre les athlètes"

"On ne va pas porter une flamme qui est payée par ceux qui nous font nous baisser" pour ramasser les déchets, a déclaré à l'AFP Eric Akopian, fondateur de l'association "Clean my Calanques" (Nettoie mes calanques).

Fondée en 2017, l'association organise des opérations de nettoyage du littoral méditerranéen à Marseille et dans le parc national des Calanques, ainsi que des opérations de sensibilisation à la protection de l'environnement.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, "Clean my Calanques" avait justifié son choix affirmant: "On n'est pas parfait", et ce n'est "rien contre les sports, ni contre les athlètes" mais "tout ce qu'il y avait autour des JO, les sponsors, etc. En fait, on ne se sentait pas trop en accord avec ça".