Aux USA, la chanson de cette mère atteinte d'un cancer cartonne dans le monde entier: "Je suis complètement sous le choc"

Malgré les avancées de la recherche scientifique, le cancer continue de faire des ravages. Aux USA, une chanteuse de 31 ans a vu sa maladie prendre le dessus dans sa bataille. Son dernier souhait ? Que sa chanson soit écoutée et partagée pour générer des bénéfices pour son fils âgé de 7 ans.

Et c'est alors que le pouvoir d'Internet a exercé toute sa magie. En à peine deux jours, le morceau devient viral et dépasse les frontières. Il entre même dans le classement des morceaux les plus écoutés au monde sur les plateformes de streaming. Sur Tiktok, il est utilisé dans près d'un million de vidéos. "Je suis complètement sous le choc. Je me suis réveillé parce que ma pompe à médicament sonnait, et j'ai vérifié mon téléphone pour être témoin de ce miracle", a-t-elle écrit sur son profil Instagram.