Les agriculteurs acceptent de laisser leurs tracteurs à la ferme, mais... : "On attend désormais des actes forts"

Les Jeunes agriculteurs acceptent de donner la priorité aux discussions en cours entre les autorités et des représentants des mondes agricole et de la grande distribution. Les tracteurs ne devraient donc plus bloquer les centres de distribution ces prochains jours mais la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) demande que les travaux de la task force soient accompagnés "(très) rapidement d'actes forts".

Les agriculteurs ont exprimé leur colère ces dernières semaines à travers tout le pays et également en Europe. Plusieurs centres de distribution de chaînes de supermarchés ont notamment été bloqués, entraînant des difficultés d'approvisionnement en magasin. Vendredi, la task force Alimentation a tenu à Bruxelles une première réunion qualifiée de "positive" par la FJA qui pointe, parmi certains "engagements inédits, celui de travailler de manière concrète sur le prix juste au producteur".