Avec les importantes inondations en Australie, des... crocodiles circulent dans les rues

Le nord-ouest de l'Australie est actuellement en proie à d'importantes inondations. Cairns, une ville de 150.000 habitants est pratiquement encerclée par les eaux ce qui prive de nombreux foyers d'électricité, et, depuis peu, d'eau courante. Autre conséquence, des crocodiles apparaissent dans les rues. Edwin, un Belge présent sur place comme saisonnier, explique. "Le fleuve principal est sorti de son lit et les crocodiles n'aiment pas les eaux agitées. Ils sortent donc pour essayer de trouver des eaux plus calmes, et actuellement ce sont les rues". Des images d'habitants essayant de sortir ces animaux, réputés dangereux, circulent sur les réseaux sociaux, mais Edwin assure que les Australiens ont l'habitude de gérer ces espèces.

Autre conséquence, les rayons des supermarchés sont vides. Les camions qui devaient les approvisionner ne peuvent plus circuler. L'armée est présente sur place pour venir en aide aux sinistrés.